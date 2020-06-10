За боротьбу з COVID-19: на доплати силовикам виділили 2,7 млрд гривень

Кабінет міністрів виділив 2,7 млрд гривень Міністерству внутрішніх справ на доплати для безпосередньо зайнятих у боротьбі з коронавірусом. Національній поліції виділили 2,25 млрд гривень.

Про це написав депутат Верховної ради Олексій Гончарченко у своєму Telegram.

"Загалом - 2 701 125,3 тис. грн, зокрема Апарату МВС - 171 081,6 тис. грн... Нацполіції - 2 249 861 тис. грн", - зазначив парламентар.

Фото: документ

Крім того, уряд виділив 125 105,5 тис. грн Нацгвардії, 103 774,7 тис. грн Адміністрації Державної прикордонної служби та 51 302,5 тис. грн Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Відзначимо, раніше парламент переглянув бюджет на 2020 рік через епідемію COVID-19. Зокрема, були перенаправлені кошти на медичну сферу, доплату медикам і допомогу бізнесу, який постраждав від карантину.

Нагадаємо, Міністерство фінансів не планує вносити додаткові зміни до державного бюджету в разі нових хвиль коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в травні президент України Володимир Зеленський доручив вирішити найближчими днями питання доплат медикам, задіяним у боротьбі з коронавірусом.