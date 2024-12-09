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В Донецке взорвалось авто начальника Еленовской колонии "ДНР", он погиб

Понедельник 09 декабря 2024 10:03
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В Донецке взорвалось авто начальника Еленовской колонии "ДНР", он погиб Иллюстративное фото: в Донецке взорвалось автоначальника Еленовской колонии "ДНР" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Утром понедельника, 9 декабря, в центре временно оккупированного Донецка прогремел взрыв. В городе взорвался автомобиль с людьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

По данным российских СМИ на улице Университетской взорвался внедорожник, в котором находились два человека.

Россияне заявляют, что авто принадлежало начальнику Еленовской колонии ДНР Сергею Евсюкову. Он погиб.

Также пострадала его жена - ей оторвало ногу, она в больнице в тяжелом состоянии.

Россияне заявляют, что под днищем Toyota Land Cruiser Евсюкова был заложен пластид - около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Кто такой Евсюков

Сергей Евсюков - бывший руководитель колонии в поселке Еленовка, оккупированной территории Донецкой области, контролируемой так называемой "ДНР". Его деятельность оказалась в центре внимания из-за массового убийства украинских военнопленных в колонии 29 июля 2022 года, когда в результате взрыва погибли по меньшей мере 50 пленных, а еще около 150 получили ранения.

Украинская сторона обвиняет Евсюкова и его заместителя Дмитрия Неелова в жестоком обращении с пленными, включая неоказание им медицинской помощи после взрыва. Оба чиновника также обвиняются в нарушении международного гуманитарного права по статье о жестоком обращении с военнопленными, что включает умышленное убийство. СБУ сообщила им о подозрении по этим преступлениям.

Теракт в Еленовке

Летом 2022 года россияне организовали взрыв в колонии в Еленовке, где находились украинские военнопленные, в частности, защитники "Азовстали".

Согласно заявлениям российской стороны, в результате взрыва погибло более 50 украинских военных.

По данным разведки, российская сторона не намеревалась сразу уничтожить украинских военнопленных в Еленовке. Вместо этого было принято решение о казни, чтобы скрыть следы пыток и ненадлежащие условия содержания.

В июле 2023 года Украина смогла вернуть тела погибших защитников. Как отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, большинство тел уже удалось идентифицировать

Ранее РБК-Украина производила детальный разбор, что было известно о теракте в Еленовке через два года после трагедии.

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Донецк Взрыв
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