В Донецке есть угроза вспышки инфекции из-за переполненных оккупантами моргов, - ЦНС
Неудачные попытки штурма россиян обернулись для врага переполненными моргами в Донецке. В городе существует угроза эпидемической вспышки инфекции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .
"По информации, полученной от украинского подполья, неудачные попытки штурмовых действий РОВ на украинские позиции обернулись оккупантам огромными потерями. Сотни россиян ежедневно доставляют в морги Донецка, где критически не хватает места, тела оккупантов составляют в коридорах и во дворах моргов", - сказал он.
Как утверждают местные работники, существует угроза эпидемической вспышки инфекции. Тела окупантов составляют в коридорах, на улице и других помещениях, которые не приспособлены для соответствующего хранения.
"Кроме неудачных штурмов, оккупанты понесут потери из-за работы партизан. Подполье помогает Силам обороны эффективно поражать объекты врага в тылу временно оккупированных территорий", - добавили в ЦНС.
Потери россиян на фронте
С начала недели террористы активизировали наступление на Авдеевку Донецкой области. Враг усиленно обстреливает город и соседние населенные пункты. Как отметили в аналитики Института изучения войны (ISW), попытки наступления террористов может превратиться в "биение в бетонную стену".
Согласно данным Генерального штаба, только за минувшие сутки, 14 октября, наши воины уничтожили 880 оккупантов. В том же числе на Таврическом направлении было ликвидировано 644 россиян.
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