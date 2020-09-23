ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Донецькій області зафіксовано антирекорд по коронавірусу

Автор: РБК-Україна

У Донецькій області зафіксовано антирекорд за кількістю нових хворих COVID-19. Коронавірус був діагностований у 129 осіб, в тому числі у 12 дітей і 9 медпрацівників.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"Сьогодні на Донеччині ще дві смерті від коронавірусної хвороби. Новими жертвами стали 36-річний вугледарець і 53-річна мешканка Мар'їнського району ", - написав він.

За словами Кириленка, за вівторок, 22 вересня, в області зафіксовано рекордну кількість нових хворих - 129 осіб, в тому числі у 12 дітей і 9 медпрацівників.

Популярні новини

Всього в Донецькій області коронавірусом заразилися 2634 людини, померли - 52, одужали 1469 осіб.

Нагадаємо, в Україні на коронавірус захворіли вже понад 180 тисяч осіб. За добу підтвердили ще 2884 випадків.

У МОЗ прогнозують, що в Україні очікується стрімке зростання захворювань на коронавірус.

В Раді нацбезпеки і оборони Україні прогнозували до кінця жовтня буде 360 тисяч хворих на коронавірус.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донецкая областьКоронавірус