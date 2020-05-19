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У Донецькій області затримали банду за викрадення та катування ветерана АТО

Новини » Надзвичайні події     19.05.2020 - 14:51
У Донецькій області затримали банду за викрадення та катування ветерана АТО
Фото: поліція затримала чотирьох бандитів (РБК-Україна)

Потерпілий перебуває у важкому стані

Поліція Донецької області затримала банду за викрадення та катування ветерана АТО на Донбасі. Постраждалого змушували вступити в кримінальне угрупування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт поліції.

Повідомляється, що 15 травня у Покровську чотири особи напали на 21-річного ветерана АТО. При цьому двоє його рідних, які знаходилися поруч, нічого не могли зробити.

За даними слідства, до цього представники криміналітету неодноразово намагалися його завербувати. Його вивезли в невідомому напрямку, зв'язали скотчем руки і ноги, після чого жорстоко катували.

"Гроші та ювелірні вироби з золота потерпілого викрадачі забрали собі. Потім заручника вивезли в багажнику і викинули біля місця, де викрали. Постраждалого госпіталізували з численними травмами, він перебуває у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Причетними до викрадення виявилися раніше судимі жителі Покровська, один з учасників - громадянин Азербайджану. Організатором злочину є місцевий житель, який підозрюється у скоєнні вбивства в 2018 році.

Підозрюваним інкримінують три статті Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 187 (розбій), ст. 146 (викрадення людини), ст. 127 (катування). Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі затримали підозрюваного у побитті і пограбуванні ветерана АТО. На потерпілого напали вночі у дворі будинку, нанесли тілесні ушкодження та заволоділи майном. Жертва нападу тривалий час перебувала в лікарні.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Донецкая областьпыткиветеран АТО
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