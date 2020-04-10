У Донецькій області вибухнула граната, є постраждалий

У Донецькій області внаслідок вибуху гранати постраждав чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, сьогодні до лікарні доправили мешканця Слов'янська з тяжкими травмами. Постраждалий перебуває у несвідомому стані.

Поліція встановила, що чоловік намагався розібрати гранату часів Другої світової війни. У результаті маніпуляцій з гранатою стався вибух.

Правоохоронці кваліфікували подію за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківській області в результаті вибуху постраждала жінка. Правоохоронці встановили, що мешканка села Новоселівка під час роботи на городі зачепила невідомий предмет, після чого стався вибух.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області поблизу Яворівського полігону на подвір'я житлового будинку впав снаряд. Боєприпас не розірвався. Жертв та постраждалих не було.

Крім того, в ніч на 11 березня в Одесі стався вибух у дворі житлового будинку. Попередньо стався вибух гранати РГД-5.