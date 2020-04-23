У Донецькій області виявили три нових випадки COVID-19

У Донецькій області лабораторно підтвердили три нових випадки зараження коронавірусом. Про це у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

За його словами, інфекція виявили у 28-річного чоловіка з Миколаївки, 43-річної жінки з Покровська і у 60-річної жінки з Костянтинівки.

"Об'єднує їх те, що вони повернулися з-за кордону, з Російської Федерації. Саме тому в установленому порядку їм було проведено тестування.

Всі ці люди після повернення перебували на самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

У всіх хвороба протікала і протікає безсимптомно, в легкій формі, тому лікування вони тепер отримують амбулаторно.

Нагадаємо, на окупованій території Донбасу виявлено 115 випадків зараження коронавірусом. В окупованих районах Донецької області підтвердили 67 випадків, Луганській - 48.

Крім того, на окупованому Донбасі помер перший пацієнт з коронавірусом. Зокрема, так звана "Луганська народна республіка" підтвердила смерть 74-річного чоловіка, у якого був коронавірус. В той же час причиною смерті називають серцево-судинну патологію.

До цього повідомлялося, що на підконтрольній Україні частині Донецької області з 18 хворих коронавірусом 10 вже вилікувалися.