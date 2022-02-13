У Донецькій області військові влаштували стрілянину в кафе: є загиблі і поранені

У Донецькій області двоє військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) влаштували стрілянину в кафе. В результаті загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.

Відзначається, що інцидент стався 13 лютого на території кафе в селі Гранітне Донецької області. За даними слідства, двоє військовослужбовців ЗСУ влаштували стрілянину із закріпленої за ними зброї. В результаті загинули співробітник Національної гвардії України і цивільний. Ще дві людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За фактом стрілянини порушено кримінальну справу за наступними статтями КК України:

п. 1 ч. 2 ст. 115;

ч. 3 ст. 15;

п. 1 ч. 2 ст. 115;

ч. 4 ст. 296.

Військовослужбовці затримані. Вирішується питання про пред'явлення їм підозр та обрання запобіжного заходу.