У Донецькій області військові влаштували стрілянину в кафе: є загиблі і поранені

У Донецькій області двоє військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) влаштували стрілянину в кафе. В результаті загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.
Відзначається, що інцидент стався 13 лютого на території кафе в селі Гранітне Донецької області. За даними слідства, двоє військовослужбовців ЗСУ влаштували стрілянину із закріпленої за ними зброї. В результаті загинули співробітник Національної гвардії України і цивільний. Ще дві людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
За фактом стрілянини порушено кримінальну справу за наступними статтями КК України:
Військовослужбовці затримані. Вирішується питання про пред'явлення їм підозр та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, 27 січня на території підприємства "Південмаш" у Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі і зник. Пізніше він здався правоохоронцям.
Відзначити, Державне бюро розслідувань розглядає три версії розстрілу нацгвардійцем своїх товаришів по службі.