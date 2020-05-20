У Донецькій області трактор наїхав на вибуховий пристрій

Фото: трактор (police.dn.ua)

Слідчі відкрили кримінальне провадження

У полі поблизу села Новомихайлівка у Донецькій області, під час земельних робіт пролунав вибух. Водій трактора не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

За інформацією правоохоронців, що близько 12:00 у поліцію надійшло повідомлення про те, що у полі між селами Новомихайлівка та Славне стався вибух.

"Поліцейські встановили, що під час обробки поля водій трактора наїхав на невідомий предмет та зачепив його культиватором, внаслідок чого стався вибух. Тракторист не постраждав, транспортний засіб отримав незначні механічні пошкодження. На місці події правоохоронці виявили воронку від вибуху та уламки від невідомого приладу, походження якого встановлюється", - йдеться у повідомлення.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт).

Наразі досудове розслідування триває.

Фото: місце події (police.dn.ua)

Нагадаємо, 18 травня близько 16:20 в Одесі стався обвал стіни чотириповерхового будинку по вулиці Торговій, 20. Спочатку повідомлялося, що обвал міг статися через вибух в результаті витоку газу.

Як повідомляло РБК-Україна, пізніше в поліції повідомили, що планують відкрити справу ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Автор: Виталина Благодатова