У Донецькій області за добу окупанти вбили чотирьох мирних жителів

У понеділок, 6 червня, в результаті обстрілів російських окупантів в Донецькій області загинули 4 мирних жителів. Ще 7 людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.
За його словами, 2 людини загинули в Нью-Йорку, 1 в Часовому Яру, і 1 в Пісках. Також сьогодні вдалося уточнити інформацію про 1 загиблого в Лимані і 2 поранених в Лиманській громаді.
Крім того, в Костянтинівці зареєстровано 4 цивільних, які отримали поранення в Луганській області.
При цьому в даний час неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі.
Нагадаємо, на Донбасі українські військові за добу відбили 10 атак окупантів і знищили два склади з боєприпасами.
Ми також писали про те, що російські військові посилили обстріли Миколаєва. Глава Миколаївської ОГА Віталій Кім заявив, що це робиться спеціально, щоб створити ілюзію домінування.
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