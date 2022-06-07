У Донецькій області за добу окупанти вбили чотирьох мирних жителів

У понеділок, 6 червня, в результаті обстрілів російських окупантів в Донецькій області загинули 4 мирних жителів. Ще 7 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

За його словами, 2 людини загинули в Нью-Йорку, 1 в Часовому Яру, і 1 в Пісках. Також сьогодні вдалося уточнити інформацію про 1 загиблого в Лимані і 2 поранених в Лиманській громаді.

Крім того, в Костянтинівці зареєстровано 4 цивільних, які отримали поранення в Луганській області.

При цьому в даний час неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі.