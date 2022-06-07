ru ua
Вт, 07 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Донецькій області за добу окупанти вбили чотирьох мирних жителів

Новость на русском →
Вівторок 07 червня 2022 00:34
У Донецькій області за добу окупанти вбили чотирьох мирних жителів Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

У понеділок, 6 червня, в результаті обстрілів російських окупантів в Донецькій області загинули 4 мирних жителів. Ще 7 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

За його словами, 2 людини загинули в Нью-Йорку, 1 в Часовому Яру, і 1 в Пісках. Також сьогодні вдалося уточнити інформацію про 1 загиблого в Лимані і 2 поранених в Лиманській громаді.

Крім того, в Костянтинівці зареєстровано 4 цивільних, які отримали поранення в Луганській області.

При цьому в даний час неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі.

Нагадаємо, на Донбасі українські військові за добу відбили 10 атак окупантів і знищили два склади з боєприпасами.

Ми також писали про те, що російські військові посилили обстріли Миколаєва. Глава Миколаївської ОГА Віталій Кім заявив, що це робиться спеціально, щоб створити ілюзію домінування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
Як довго може протриматися Україна в умовах війни: відповідь Данілова
Як довго може протриматися Україна в умовах війни: відповідь Данілова
DAILY
Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою