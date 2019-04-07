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У Донецькій області в руках у чоловіка вибухнула граната

Новини » Надзвичайні події    07.04.2019 - 13:40
У Донецькій області в руках у чоловіка вибухнула граната
Ілюстративне фото (Photo by Andrew Burton/Getty Images)

В результаті вибуху світлошумової гранати у чоловіка діагностували ампутацію кісті

У Нікопольському районі Донецької області у 63-річного чоловіка вибухнула в руках світлошумова граната. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що місцевий мешканець знайшов гранату й вирішив її випробувати наподалік села Федорівка зі своїм товаришем.

"Світлошумова граната вибухнула у чоловіка прямо в руках. З тяжкими ушкодженнями потерпілого госпіталізували до лікарні", - повідомили правоохоронці.

На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група поліції. У потерпілого було діагностовано травматичну ампутацію кісті. Даний факт кваліфікували за ст. 15, ст. 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

В даний час правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Київській області в автомобілі під час руху вибухнула граната. лідчі встановили, що автомобіль "Тойота Кемрі" під керуванням водія 1976 р.н. рухався по автодорозі "Київ-Переяслав-Хмельницький" на швидкості 150 км/годину. Під час руху, в салоні автомобіля пролунав вибух, в результаті чого водій загинув на місці, однак автомобіль продовжив свій рух, після чого з’їхав у кювет та скоїв зіткнення з деревом.

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