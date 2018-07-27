У Донецькій області внаслідок ДТП загинуло троє людей, ще 7 постраждали

Аварія трапилась близько 10-ї ранку на трасі Горлівка-Бахмут

Сьогодні, 27 липня, у Бахмутському районі (Донецька область) внаслідок ДТП загинуло троє людей, ще 7 постраждали. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Як зазаначається, аварія трапилась близько 10-ї ранку на трасі Горлівка-Бахмут. Зіткнулись автомобілі "Рено" та "Опель". Внаслідок аварії від отриманих травм три пасажира "Опеля" загинули. Водії автівок та 5 інших пасажирів госпіталізовано до лікарні міста Бахмут з травмами різного ступеню важкості.

Фото: аварія у Бахмутському районі

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні у Вінниці зіткнулись чотири автомобілі, є загиблий та постраждалі. Аварія трапилась о 9 ранку на вулиці Лебединського. Зіткнулись два автомобіля, бус та вантажівка. Внаслідок ДТП були госпіталізовані троє людей. Один з госпіталізованих водіїв під час надання медичної допомоги помер.