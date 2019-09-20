У Донецькій області водій на смерть збив пішохода

У Донецькій області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) на трасі Маріуполь-Волноваха, в результаті якої загинула одна людина і двоє отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Зазначається, що малотонажна вантажівка збила 21-річного пішохода, від якого той помер на місці. Від удару фургон з'їхав з дороги і врізався в дерево. Водій і пасажирка авто получилили травми і були доставлені в центральну районну лікарню. Правоохоронці почали досудове розслідування аварії.

Обставини ДТП ще встановлюються. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Фото з місця ДТП (dn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Полтавській області на трасі Київ-Харків зіткнулися два вантажних автомобіля, в результаті чого загинула одна людина і ще двоє отримали травми.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Тернопільській області п'яний чоловік, керуючи авто, травмував своїх дітей і дружину. Як результат - у п'ятирічної дівчинки відкритий перелом стегна, у її чотирирічної сестри закрита черепно-мозкова травма і струс, а у матері - закритий перелом гомілки.

Також нагадаємо, у Київській області на трасі Київ-Одеса сталося ДТП. Водій позашляховика на високій швидкості зіткнувся з автобусом, від отриманих травм він загинув на місці.