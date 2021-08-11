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В Донецькій області загинув місцевий житель через обстріл бойовиків

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Новоселівка Друга, Середа 11 серпня 2021 10:30
В Донецькій області загинув місцевий житель через обстріл бойовиків Фото: на Донбасі загинув місцевий житель (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

Бойовики обстріляли село в Донецькій області. В результаті обстрілів загинув місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка.

Унаслідок ворожого обстрілу з боку російських гібридних сил в Новоселівці Другій загинув літній чоловік.

"Трагічна звістка із села Новоселівка Друга Очеретинської громади: внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження", - написав Кириленко.

На місце виїхали правоохоронці для з’ясування усіх обставин.

В Донецькій області загинув місцевий житель через обстріл бойовиківНаслідки обстрілів на Донбасі (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Нагадаємо, бойовики на Донбасі за минулу добу 16 разів порушили режим "тиші". В результаті троє українських військових отримали поранення, один з них помер.

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