В Донецькій області загинув місцевий житель через обстріл бойовиків
Бойовики обстріляли село в Донецькій області. В результаті обстрілів загинув місцевий житель.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка.
Унаслідок ворожого обстрілу з боку російських гібридних сил в Новоселівці Другій загинув літній чоловік.
"Трагічна звістка із села Новоселівка Друга Очеретинської громади: внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження", - написав Кириленко.
На місце виїхали правоохоронці для з’ясування усіх обставин.
Наслідки обстрілів на Донбасі (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Нагадаємо, бойовики на Донбасі за минулу добу 16 разів порушили режим "тиші". В результаті троє українських військових отримали поранення, один з них помер.