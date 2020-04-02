У Донецькій області підтвердили вже вісім випадків коронавірусу

Кількість зафіксованих випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію у Донецькій області зросла до восьми. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook.

За його словами, новий випадок лабораторно підтвердили в Маріуполі. Це вже шостий підтверджений випадок у місті.

Відомо, що 46-річна жінка контактувала з хворими, у яких також діагностували наявність коронавірусу. Стан хворої близький до задовільного.

РБК-Україна писало, що кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, в Україні перевищила 20.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували 93 нові випадки коронавірусу. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 зросла до 897.

Як відомо, у Києві сьогодні зафіксували перший летальний випадок коронавірусу. Від захворювання на коронавірус помер 70-ти річний чоловік. Загалом у столиці було зафіксовано понад 160 випадків коронавірусу.