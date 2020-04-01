У Донецькій області підтвердили сьомий випадок коронавірусу

У Донецькій області лабораторно підтвердили сьомий випадок коронавірусу. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook.

Повідомляється, що інфекція була підтверджена у 67-річної мешканки Білозерська.

"67-річна мешканка Білозерська контактувала з родичем, який повернувся з-за кордону. Госпіталізована в інфекційну лікарню Мирнограда", - йдеться в повідомленні.

Її стан оцінюється як середньої тяжкості.

"Стежте за своїм здоров'ям. Залишайтеся удома і будьте здорові!", - додав Кириленко.

Нагадаємо, в Тернополі підтвердили новий випадок зараження коронавірусом. Вірус виявили у 55-річного чоловіка, який повернувся з Польщі. Всього з початку спалаху коронавірус підтвердили у трьох жителів міста.

Також два нових випадки підтвердили в Одеській області.

За станом на ранок 1 квітня в Україні було офіційно підтверджено 669 випадків зараження коронавірусом. Коронавірус вже підтверджений у 23 областях та Києві. Кількість летальних випадків від грипу зросла до 17.