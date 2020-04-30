У Донецькій області підтвердили 16 нових випадків коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше хворих у Маріуполі

У Донецькій області протягом останньої доби лабораторно підтвердили 16 нових випадків коронавірусної хвороби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Донецької ОДА Павла Кириленка.

Найбільше випадків захворювання підтвердили в Маріуполі - 10. Ще два - у Мангуші, два - у Краматорську, один - у Бахмуті, один - у Костянтинівці

Пацієнти з Маріуполя та Мангуша - із кола контактних осіб з обласної лікарні інтенсивного лікування (місто Маріуполь). Серед них - один медпрацівник та 4-річна дитина.

Випадки, виявлені у Краматорську, Бахмуті та Костянтинівці, пов’язані із перебуванням за кордоном. Троє осіб прибуло з Росії (один краматорський, бахмутський та костянтинівський випадки), одна особа (другий краматорський випадок) - з Італії.

Таким чином, з моменту оголошення карантину у області 68 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них один завершився летально, 11 пацієнтів одужали, решта продовжує лікування.

РБК-Україна писало, що станом на 29 квітня в Україні зафіксували зростання кількості заражених коронавірусом COVID-19, захворіли ще 456 людей.

Нагадаємо, у Чернівецькій області померли троє медичних працівників, у яких раніше підтвердили коронавірус.