У Донецькій області підтвердили 12 нових випадків коронавірусу

Найбільше хворих у Маріуполі
У Донецькій області протягом попередньої доби лабораторно підтвердили 12 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнням на голову Донецької ОДА Павла Кириленка в Facebook.
Зазначається, що 9 нових випадків підтвердили у Маріуполі, 2 - у Бахмуті, 1 - у Світлодарську.
"У Маріуполі та Бахмуті нові інфіковані - з кола контактів осіб, у яких COVID-19 виявили раніше. У Світлодарську наявність вірусу підтвердили у хворого з попереднім діагнозом "пневмонія". Де він інфікувався, наразі встановлюється", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі сьогодні, 3 травня, зафіксували спалах коронавірусу у ще одному гуртожитку.
Нагадаємо, загальне число заражених коронавірусом в Україні, станом на ранок 3 травня, наближається до 12 тисяч.