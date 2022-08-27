У Донецькій області окупанти палять тіла своїх солдатів разом з підбитою технікою, - СтратКом
Російські окупанти не ховають своїх солдатів, вбитих в Донецькій області. Вони спалюють тіла разом з підбитою технікою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.
"Через погано організовану евакуацію поранених і вбитих, військовослужбовцям Росії доводиться утилізувати своїх загиблих товаришів на місці. Загиблих бійців спалюють разом з підбитою технікою", - розповіли в Страткомі.
Там також зазначили, що вже відомо про подібні випадки на Слов'янському напрямку в Донецькій області.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у лавах військ Росії збільшилися випадки міжетнічних конфліктів через зміцнення позицій ЗСУ. Зокрема, доходить до дружнього вогню.
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