У Донецькій області окупанти палять тіла своїх солдатів разом з підбитою технікою, - СтратКом

Російські окупанти не ховають своїх солдатів, вбитих в Донецькій області. Вони спалюють тіла разом з підбитою технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram .

"Через погано організовану евакуацію поранених і вбитих, військовослужбовцям Росії доводиться утилізувати своїх загиблих товаришів на місці. Загиблих бійців спалюють разом з підбитою технікою", - розповіли в Страткомі.

Там також зазначили, що вже відомо про подібні випадки на Слов'янському напрямку в Донецькій області.