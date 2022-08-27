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У Донецькій області окупанти палять тіла своїх солдатів разом з підбитою технікою, - СтратКом

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Україна, Субота 27 серпня 2022 17:26
У Донецькій області окупанти палять тіла своїх солдатів разом з підбитою технікою, - СтратКом Ілюстративне фото: у Донецькій області окупанти палять тіла своїх солдатів разом з підбитою технікою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти не ховають своїх солдатів, вбитих в Донецькій області. Вони спалюють тіла разом з підбитою технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

"Через погано організовану евакуацію поранених і вбитих, військовослужбовцям Росії доводиться утилізувати своїх загиблих товаришів на місці. Загиблих бійців спалюють разом з підбитою технікою", - розповіли в Страткомі.

Там також зазначили, що вже відомо про подібні випадки на Слов'янському напрямку в Донецькій області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у лавах військ Росії збільшилися випадки міжетнічних конфліктів через зміцнення позицій ЗСУ. Зокрема, доходить до дружнього вогню.

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