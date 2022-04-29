У Донецькій області окупанти вбили 2 цивільних та ще 4 отримали поранення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Вдалося уточнити інформацію щодо 2 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - написав голова ОВА.

Крім того, медичну допомогу у Донецькій області надали шістьом пораненим у Луганській області.

За добу російські окупанти вбили 2 мирних мешканців: у Времівці і Шандриголовому. Також ще четверо отримали поранення.

Раніше ми повідомляли, що Росія обстріляла головну оздоровницю Донецької області.

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