У Донецькій області окупанти за добу вбили 4 мирних жителів, поранено понад 10 осіб

Протягом 8 червня російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донецької області. Крім того, поранення отримали ще 11 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

Троє людей загинули в Кураховому і один в Авдіївці. Крім того, в Костянтинівці медичну допомогу отримала одна людина, яка була поранена в Луганській області.

"Також вдалося уточнити інформацію про 4 загиблих в Маріуполі, серед яких 2 дитини. Однак точну кількість жертв у Маріуполі і Волновасі встановити неможливо", - заявив Кириленко.