У Донецькій області окупанти продовжують вбивати цивільних, - голова ОДА

У вівторок, 22 березня, в Маріуполі російські військові вбили 1 людину і ще 2 поранили. Крім того, в Донецькій області від зброї окупантів загинули ще 3 людини, 6 отримали поранення. Серед загиблих є 14-річний хлопець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОДА Павла Кириленка.

Всього від початку повномасштабної війни вбито 118 осіб і ще 483 отримали поранення. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

"В даний час неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі", - додав Кириленко.

За його словами, в Бахмуті медики надали допомогу одній людині, пораненій в Луганській області.

Нагадаємо, у Краматорську Донецької області окупанти знову застосували фосфорні боєприпаси. При тому, що вони заборонені міжнародними угодами.

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