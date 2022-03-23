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У Донецькій області окупанти продовжують вбивати цивільних, - голова ОДА

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У вівторок, 22 березня, в Маріуполі російські військові вбили 1 людину і ще 2 поранили. Крім того, в Донецькій області від зброї окупантів загинули ще 3 людини, 6 отримали поранення. Серед загиблих є 14-річний хлопець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОДА Павла Кириленка.

За його словами, в Бахмуті медики надали допомогу одній людині, пораненій в Луганській області.

"В даний час неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі", - додав Кириленко.

Всього від початку повномасштабної війни вбито 118 осіб і ще 483 отримали поранення. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, у Краматорську Донецької області окупанти знову застосували фосфорні боєприпаси. При тому, що вони заборонені міжнародними угодами.

Ми також писали про те, що міністр оборони України Олексій Резніков закликав жителів ОРДЛО ухилятися від насильницької мобілізації Російської Федерації.

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Війна Росії проти УкраїниДонецька область