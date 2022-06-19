В Донецькій області окупанти обстріляли цивільних під час підвезення води

Російські військові відкрили вогонь по цивільнім Торецької громади Донецької області під час підвезення води. Троє людей, серед яких дитина, отримали важкі поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника Торецької міської військової адміністрації Василя Чинчики.
"Шановні жителі Торецької громади, новини будуть спочатку сумні. Річ у тім, що під час чергового підвезення води в місто Залізне, наші жителі потрапили під обстріл", - заявив Чинчик.
Як відзначив начальник Торецької міської військової адміністрації, внаслідок обстрілу поранення отримали троє жителів міста:
Чинчик закликав містян негайно евакуюватися з міста.
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