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В Донецькій області окупанти обстріляли цивільних під час підвезення води

Фото: в Донецькій області окупанти обстріляли цивільних під час підвезення води (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові відкрили вогонь по цивільнім Торецької громади Донецької області під час підвезення води. Троє людей, серед яких дитина, отримали важкі поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника Торецької міської військової адміністрації Василя Чинчики.

"Шановні жителі Торецької громади, новини будуть спочатку сумні. Річ у тім, що під час чергового підвезення води в місто Залізне, наші жителі потрапили під обстріл", - заявив Чинчик.

Як відзначив начальник Торецької міської військової адміністрації, внаслідок обстрілу поранення отримали троє жителів міста:

  • співробітник комунального підприємства - отримав важке поранення руки;
  • жінка 1986 року народження - важке поранення стегна;
  • дитина 2013 року народження - скрізне поранення передпліччя.

Чинчик закликав містян негайно евакуюватися з міста.

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Донецька область