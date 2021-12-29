У Донецькій області знайшли застреленого солдата-контрактника

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Спеціалізованої прокуратури .

Попередньо встановлено, що старший солдат, старший оператор протитанкового відділення роти вогневої підтримки однієї з військових частин, перебуваючи на бойовому чергуванні, покінчив життя самогубством, вистріливши в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення служби.

Відкрито справу за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Однак розглядаються також інші версії, в тому числі умисне вбивство, доведення до самогубства і порушення правил поводження зі зброєю.