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У Донецькій області знайшли застреленого солдата-контрактника

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Донецька область, Середа 29 грудня 2021 12:13
У Донецькій області знайшли застреленого солдата-контрактника Фото: у Донецькій області знайшли застреленим солдата-контрактника (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Донецькій області загинув військовослужбовець контрактної служби. Тіло військовослужбовця 1985 року народження, уродженця Запоріжжя, виявили 28 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Спеціалізованої прокуратури.

Попередньо встановлено, що старший солдат, старший оператор протитанкового відділення роти вогневої підтримки однієї з військових частин, перебуваючи на бойовому чергуванні, покінчив життя самогубством, вистріливши в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення служби.

Відкрито справу за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Однак розглядаються також інші версії, в тому числі умисне вбивство, доведення до самогубства і порушення правил поводження зі зброєю.

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Донецька область
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