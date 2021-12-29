У Донецькій області знайшли застреленого солдата-контрактника
Фото: у Донецькій області знайшли застреленим солдата-контрактника (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Донецькій області загинув військовослужбовець контрактної служби. Тіло військовослужбовця 1985 року народження, уродженця Запоріжжя, виявили 28 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Спеціалізованої прокуратури.
Попередньо встановлено, що старший солдат, старший оператор протитанкового відділення роти вогневої підтримки однієї з військових частин, перебуваючи на бойовому чергуванні, покінчив життя самогубством, вистріливши в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення служби.
Відкрито справу за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".
Однак розглядаються також інші версії, в тому числі умисне вбивство, доведення до самогубства і порушення правил поводження зі зброєю.