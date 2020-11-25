У Донецькій області знайшли схрон із чотирма гранатометами

Військовослужбовці прикордонного загону в Донецькій області виявили на покинутій базі відпочинку схрон із чотирма гранатометами та боєприпасами. Усю зброю вилучили та про знахідку повідомили у поліцію.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Як повідомляється, прикордонники знайшли чотири гранатомети "РПГ-22" та постріл до нього, три гранати "Ф-1", револьвер зі знищеним маркуванням та 382 набої різних калібрів. Вони були приховані в покинутих будівлях на одній з баз відпочинку в районі населеного пункту Юрівка.

Після цього, військові повідомили в Нацполіцію про виявлення ознак злочину за ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Фото: знайдена зброя з боєприпасами (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Донецькій області правоохоронці виявили схрон з великою кількістю зброї та боєприпасів.

Крім того, прикордонники разом з правоохоронцями виявили арсенал проросійських бойовиків на території одного з населених пунктів в Луганській області.