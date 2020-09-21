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У Донецькій області чоловік збирався відправити посилкою гранати і вибухівку

Автор: РБК-Україна

В Авдіївці Донецької області поліція запобігла відправлення посилки з гранатами і вибухівкою. У посилках виявилися тротилові шашки.

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Про це повідомляє сайт поліції Донецької області.

В посилці у 43-річного чоловіка були виявлені дві гранати РГД-5, шість пристроїв запалюванняУЗРГМ-2 і чотири тротилові шашки по 200 г кожна. Гранати і пристрої запалювання були знайдені в пакетах з рисом і гречкою.

За словами чоловіка, до нього звернувся малознайомий і попросив його надіслати коробку з речами, не уточнивши її зміст.

За фактом події порушено кримінальну справу за ч.1 статті 263 "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами".

Нагадаємо, в Києві в неділю стався вибух на пивзаводі. Поліція відкрила розслідування щодо інциденту.

Також РБК-Україна писало, що в минулий четвер в столиці стався вибух газових балонів в ресторані "Канапа" на Андріївському узвозі. Тоді постраждали три працівники кухні ресторану, двоє з них були госпіталізовані з опіками.

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