У Донецькій області з моменту ескалації окупанти вбили 46 мирних мешканців

У Донецькій області з моменту ескалації 17 лютого російські військові вбили 46 мирних жителів, 133 особи отримали поранення, з них дві дитини. Минулої доби загинули 6 людей, 8 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Національної поліції України .

Зазначається, що поліція виїжджає на місця обстрілу та ретельно документує наслідки військової агресії РФ.

Крім того, ввечері було в чергове обстріляне селище Сартану. Загинули 2 особи, 5 отримали поранення.

"Під вогнем ворога виявилися Волноваха, Маріуполь, Талаківка, Мангуш, Торецьк, Сартана, Червона Поляна. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 42 будинки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці президент РФ Володимир Путін оголосив про спецоперацію на території України. Таким чином він фактично оголосив війну Україні і того ж дня російські військовослужбовці почали обстрілювати українські міста. На даний момент у багатьох містах запроваджено комендантську годину.

Зазначимо, що найгарячішими точками на Донбасі залишаються міста Волноваха та Маріуполь.