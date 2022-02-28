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У Донецькій області з моменту ескалації окупанти вбили 46 мирних мешканців

Автор: Кароліна Гайдук

У Донецькій області з моменту ескалації 17 лютого російські військові вбили 46 мирних жителів, 133 особи отримали поранення, з них дві дитини. Минулої доби загинули 6 людей, 8 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національної поліції України.

"Під вогнем ворога виявилися Волноваха, Маріуполь, Талаківка, Мангуш, Торецьк, Сартана, Червона Поляна. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 42 будинки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ввечері було в чергове обстріляне селище Сартану. Загинули 2 особи, 5 отримали поранення.

Зазначається, що поліція виїжджає на місця обстрілу та ретельно документує наслідки військової агресії РФ.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці президент РФ Володимир Путін оголосив про спецоперацію на території України. Таким чином він фактично оголосив війну Україні і того ж дня російські військовослужбовці почали обстрілювати українські міста. На даний момент у багатьох містах запроваджено комендантську годину.

Зазначимо, що найгарячішими точками на Донбасі залишаються міста Волноваха та Маріуполь.

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