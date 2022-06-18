В Донецькій області колаборантка здала у полон сина, який воював за Україну

В Донецькій області колаборанта Клименко Анжела Борисівна здала у полон сина, який воював проти окупантів. Жінка самостійно перейшла на сторону російських військових.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
Клименко Анжела Борисівна, є колишнім депутатом Покровської селищної ради Мангушського району. Жінка також брала участь в організації псевдореферендуму у 2014 році.
Фото: колаборантка Клименко Анжела Борисівна (t.me/andriyshTime)
"Зараз самостійно перейшла на бік окупантів. Очолює один з гуманітарних штабів "Єдиної Росії", - пише Андрющенко.
Свого сина, військовослужбовця ЗСУ, жінка власноруч здала у полон.
Фото: син колаборантки, боєць ЗСУ (t.me/andriyshTime)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Офіс генерального прокурора оголосив про підозру у держзраді міському голові Вовчанська Харківської області.
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