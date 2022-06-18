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В Донецькій області колаборантка здала у полон сина, який воював за Україну

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Субота 18 червня 2022 12:51
В Донецькій області колаборантка здала у полон сина, який воював за Україну Фото: в Донецькій області колаборантка здала у полон сина, який воював за Україну (t.me/andriyshTime)
Автор: Сергій Пишкін

В Донецькій області колаборанта Клименко Анжела Борисівна здала у полон сина, який воював проти окупантів. Жінка самостійно перейшла на сторону російських військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Клименко Анжела Борисівна, є колишнім депутатом Покровської селищної ради Мангушського району. Жінка також брала участь в організації псевдореферендуму у 2014 році.

В Донецькій області колаборантка здала у полон сина, який воював за Україну

Фото: колаборантка Клименко Анжела Борисівна (t.me/andriyshTime)

"Зараз самостійно перейшла на бік окупантів. Очолює один з гуманітарних штабів "Єдиної Росії", - пише Андрющенко.

Свого сина, військовослужбовця ЗСУ, жінка власноруч здала у полон.

В Донецькій області колаборантка здала у полон сина, який воював за Україну

Фото: син колаборантки, боєць ЗСУ (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Офіс генерального прокурора оголосив про підозру у держзраді міському голові Вовчанська Харківської області.

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Україна Російська Федерація Донецька область
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