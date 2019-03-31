У Донецькій області побили члена виборчої дільниці

У Донецькій області правоохоронці отримали повідомлення про побиття одного з членів виборчої дільниці під час виборів президента України у неділю, 31 березня 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Зазначається, що правоохоронці отримали виклик від 41-річного члена виборчої комісія, який повідомив про побиття під час спроби відеофіксації виборчого процесу у залі для голосувань.

Як повідомив потерпілий, інші члени виборчої дільниці завдали йому тілесних ушкоджень та розбили камеру. Потерпілий від госпіталізації відмовився.

"На місці інциденту працюють територіальні слідчі. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 125 "Умисне легке тілесне ушкодження" Кримінального кодексу України", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі виборчі дільниці Донецької області відкрилися згідно з графіком проведення виборів президента України. Також вчасно розпочали роботу всі контрольні пункти в'їзду-виїзду вздовж лінії розмежування.

Як писало РБК-Україна, у Херсонській області одна з виборчих дільниць не встигла отримати додаткові бюлетені від окружної виборчої комісії, але відкрилася і пропонує виборцям почекати, доки привезуть бюлетені. Станом на 10:30 ОВК № 185 тільки отримала бюлетені від ЦВК.