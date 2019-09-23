У Донецькій області в ДТП постраждали 10 осіб, з них 3 дітей

У Донецькій області в результаті зіткнення між двома автомобілями "Волга" і "Opel Vivaro" постраждали 10 осіб, з них 3 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції в Донецькій області.

Повідомляється, що ДТП сталося в селі Андріївка Великоновосілківського району.

"Поліцейські встановили, що 53-річний водій автомобіля ГАЗ 2410 на нерегульованому перехресті не поступився дорогою автомобілю "Opel Vivaro", в результаті чого сталося зіткнення. В результаті ДТП травмувалися 10 осіб, троє з них - діти. Шістьох постраждалих доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Фото: місце ДТП (police.dn.ua)

За результатами попереднього розслідування відкрито справу за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті ДТП між вантажівкою і автобусом в Житомирській області загинули 9 осіб, ще 10 отримали травми. На момент аварії в автобусі перебувало 49 пасажирів і двоє водіїв.

Також повідомлялося, що у ДТП в Київській області загинули 3 людини. Аварія сталася на трасі Київ-Харків, поблизу села Бзив - вантажівка зіткнулася з припаркованим на узбіччі автобусом.