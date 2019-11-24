У Донецькій області діти отруїлися газом

У Донецькій області троє дітей у селі Калинівка отруїлися природним газом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, у суботу близько 12:20 до них надійшла інформація про отруєння природним газом у селі Калинівка Волноваського району. В одному з житлових будинків села виявили 3 дітей віком 13, 4 та 3 роки з ознаками отруєння.

Дітей було госпіталізовано з діагнозом гостре отруєння природним газом середньої ступені тяжкості. Діти перебувають у стані середньої важкості. Причини та обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області учнів школи госпіталізували з гострим отруєнням. До лікарні з ознаками отруєння потрапили 12 учнів загальноосвітньої школи в Здовбиці. Поліція почала досудове розслідування за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України.

Також РБК-Україна писало, що у Києві після вживання їжі у ресторані при готелі отруїлися 5 студентів. Після інциденту в готелі інспектори провели позапланову перевірку, в результаті якої виявили численні порушення санітарного контролю. Робота ресторану була припинена до усунення порушень.