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У Донецькій області автомобіль поліції вилетів в кювет, загинув поліцейський

Автор: РБК-Україна

У Донецькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув поліцейський. Авто вилетіло в кювет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

На автодорозі поблизу міста Родинське авто виїхало у кювет та перекинулося.

Майор поліції 38-річний Олександр Корж разом із колегою на службовому автомобілі доставляв із Луганської області зловмисника, затриманого за зґвалтування.

"Олександр, який керував автомобілем, загинув, пасажири отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Поліцейський працював в органах внутрішніх справ 21 рік. Зокрема, на лінії розшуку безвісно зниклих осіб (повернув додому сотні людей) і злочинців, які переховувалися від закону. З початку року обійняв посаду старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції та займався тяжкими та особливо тяжкими злочинами.

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