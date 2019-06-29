У Донецькій обл. у відділку поліції загинув затриманий

Фото: вилучений пістолет (dbr.gov.ua)

Правоохоронці заявили, що затриманий вихопив пістолет і здійснив постріл у себе

У Донецькій області слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Краматорську відкрили кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

У ДБР повідомили, що 27 червня 2019 у одному зі службових кабінетів Костянтинівського відділку поліції знаходився 28-річний чоловік, якого було затримано у підозрі скоєнні грабежу.

"У ході проведення допиту підозрюваний, на якому були одягнені спеціальний засіб − кайданки, вихопив у поліцейського табельну вогнепальну зброю та здійснив постріл у себе, внаслідок чого помер", - заявили у ДБР.

На місце пригоди були відправлені слідчі Краматорського теруправління ДБР, які проводять комплекс невідкладних слідчих дій для з’ясування обставин інциденту та оцінки правомірності дій правоохоронців.

Також було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, які спричинили наслідки) КК України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Донецькій обл. у трудовому рабстві утримували 100 людей. У "трудові бригади" зловмисники набирали людей за оголошеннями, вони обіцяли безкоштовно позбавити громадян залежності від наркотиків та алкоголю, а свої дії маскували під виглядом соціальних працівників.