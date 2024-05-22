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В Донецкой области в результате ДТП погибли двое полицейских

Архивное фото: в Донецкой области в результате ДТП погибли двое полицейских (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Донецкой области вчера, 21 мая, произошло смертельное ДТП. В результате этого погибли двое полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Отмечается, что 21 мая во время выполнения служебных обязанностей в ДТП погибли сотрудники Краматорского районного управления полиции капитан полиции Владислав Жданов и лейтенант полиции Илья Галь.

Что известно о полицейских

В Нацполиции сообщили, что Владиславу Жданову было 27 лет и он работал старшим инспектором сектора ювенальной превенции. В правоохранительных органах - с 2013 года. 

"Илья Галь только год назад, в 2023 году, закончил учебное заведение и начал работать участковым офицером полиции в прифронтовой Константиновке. До последнего вздоха Илья помогал людям под вражескими обстрелами, стоял на страже правопорядка. Ему навсегда 21 год", - добавили в ведомстве.

Фото: Полицейские, погибшие в ДТП (facebook.com/UA.National.Police)

Не первое ДТП с полицейскими

Недавно в Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием трех полицейских.

К сожалению в результате столкновения трех автомобилей трое сотрудников Белоцерковского райотдела полиции, которые проходили курс обучения на полицейских офицеров, погибли на месте происшествия.

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