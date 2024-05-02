В Донецкой области россияне убили бабушку с внучкой, мать - получила ранение

По информации прокуратуры, предварительно оккупанты наносили удар при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".

"Вражеский снаряд попал по частному сектору, попав в припаркованный у домовладения автомобиль. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 65-летняя бабушка и ее внучка 12 лет. 35-летняя мать ребенка и 68-летний сосед получили ранения разной степени тяжести", - сказано в сообщении правоохранителей.

Пострадавшие получили осколочные и минно-взрывные травмы. Они находились во дворах домов во время вражеской атаки.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.