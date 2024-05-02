В Донецкой области россияне убили бабушку с внучкой, мать - получила ранение

Российские оккупанты сегодня, 2 мая, ударили по селу Мемрик Донецкой области. В результате атаки погибла 12-летняя девочка с ее бабушкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру в Telegram.
По информации прокуратуры, предварительно оккупанты наносили удар при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".
"Вражеский снаряд попал по частному сектору, попав в припаркованный у домовладения автомобиль. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 65-летняя бабушка и ее внучка 12 лет. 35-летняя мать ребенка и 68-летний сосед получили ранения разной степени тяжести", - сказано в сообщении правоохранителей.
Пострадавшие получили осколочные и минно-взрывные травмы. Они находились во дворах домов во время вражеской атаки.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, Донецкая область находится под постоянной угрозой обстрелов, поскольку она является прифронтовой.
Часто целью атак российских оккупантов стают жилые дома. В частности, несколько недель назад враг ударил по многоэтажке в Селидово, из-за чего были раненые.
Также 1 мая солдаты РФ ударили по селу Калиново Донецкой области. Там погиб 1 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.