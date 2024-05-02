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В Донецкой области россияне убили бабушку с внучкой, мать - получила ранение

Фото: россияне ударили по селу в Донецкой области (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 2 мая, ударили по селу Мемрик Донецкой области. В результате атаки погибла 12-летняя девочка с ее бабушкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру в Telegram.

По информации прокуратуры, предварительно оккупанты наносили удар при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". 

"Вражеский снаряд попал по частному сектору, попав в припаркованный у домовладения автомобиль. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 65-летняя бабушка и ее внучка 12 лет. 35-летняя мать ребенка и 68-летний сосед получили ранения разной степени тяжести", - сказано в сообщении правоохранителей. 

Пострадавшие получили осколочные и минно-взрывные травмы. Они находились во дворах домов во время вражеской атаки. 

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. 

Обстрелы Донецкой области

Напомним, Донецкая область находится под постоянной угрозой обстрелов, поскольку она является прифронтовой.

Часто целью атак российских оккупантов стают жилые дома. В частности, несколько недель назад враг ударил по многоэтажке в Селидово, из-за чего были раненые.

Также 1 мая солдаты РФ ударили по селу Калиново Донецкой области. Там погиб 1 человек.

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