В Донецкой области оккупанты убили трех человек, еще 11 ранены

За вторник, 8 ноября, стало известно о трех гражданских, убитых россиянами в Донецкой области. Еще 11 человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 8 ноября стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в селе Константиновка, Временном Яру и Авдеевке", - говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранители обнаружили тела 3 убитых россиянами во время оккупации - в Ямполе.
По словам главы ОВА, еще 11 человек в области получили ранения.
Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1177 человек, еще 2566 ранены.
Как сообщалось, во вторник, 8 ноября, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). В результате атаки был ранен ребенок.
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