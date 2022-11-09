В Донецкой области оккупанты убили трех человек, еще 11 ранены

"За 8 ноября стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в селе Константиновка, Временном Яру и Авдеевке", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела 3 убитых россиянами во время оккупации - в Ямполе.

По словам главы ОВА, еще 11 человек в области получили ранения.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1177 человек, еще 2566 ранены.