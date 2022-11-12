В Донецкой области оккупанты убили двух человек, еще 4 ранены

"За 11 ноября стало известно о 2 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Бахмуте и Авдеевке. Еще 4 человека в области получили ранения", - рассказал он.

Кроме того, по словам главы региона, правоохранители обнаружили тела 5 убитых россиянами во время оккупации: 4 - в Ямполе и 1 - в Яровой.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1200 человек, еще 2587 ранены.