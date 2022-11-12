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В Донецкой области оккупанты убили двух человек, еще 4 ранены

Фото: российские оккупанты снова атаковали Авдеевку и Бахмут, где убили двух людей (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За пятницу, 11 ноября, российские оккупанты убили двух гражданских в Донецкой области. Еще 4 людей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 11 ноября стало известно о 2 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Бахмуте и Авдеевке. Еще 4 человека в области получили ранения", - рассказал он.

Кроме того, по словам главы региона, правоохранители обнаружили тела 5 убитых россиянами во время оккупации: 4 - в Ямполе и 1 - в Яровой.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1200 человек, еще 2587 ранены.

В ночь на 11 ноября россияне нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Николаеве. В результате чего погибли два человека, еще двое ранены.

Также ночью оккупанты обстреляли Винницкую область, попали в объект критической инфраструктуры.

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