В Донецкой области оккупанты убили 5 человек, еще 15 ранены

"За 29 ноября россияне убили 5 гражданских в Донецкой области: 2 - в Бахмуте, 2 - в Дробышевом и 1 - в Лимане", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, еще 15 людей в области получили ранения.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1235 человек, еще 2662 ранены.