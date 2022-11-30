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В Донецкой области оккупанты убили 5 человек, еще 15 ранены

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Донбасс, Среда 30 ноября 2022 08:23
В Донецкой области оккупанты убили 5 человек, еще 15 ранены Фото: за сутки в Донецкой области оккупанты убили 5 человек, еще 15 ранены (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

К утру среды, 30 ноября, российские оккупанты убили 5 жителей Донецкой области, еще 15 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 29 ноября россияне убили 5 гражданских в Донецкой области: 2 - в Бахмуте, 2 - в Дробышевом и 1 - в Лимане", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, еще 15 людей в области получили ранения.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1235 человек, еще 2662 ранены.

Как сообщалось, во вторник, 29 ноября, российские оккупанты обстреляли Лиман Донецкой области, избрав своей целью жилищный сектор. Из-за обстрела, который велся из "Града", один человек погиб, еще три человека получили ранения.

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