В Донецкой области оккупанты убили 5 человек, еще 15 ранены
К утру среды, 30 ноября, российские оккупанты убили 5 жителей Донецкой области, еще 15 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 29 ноября россияне убили 5 гражданских в Донецкой области: 2 - в Бахмуте, 2 - в Дробышевом и 1 - в Лимане", - говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, еще 15 людей в области получили ранения.
Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1235 человек, еще 2662 ранены.
Как сообщалось, во вторник, 29 ноября, российские оккупанты обстреляли Лиман Донецкой области, избрав своей целью жилищный сектор. Из-за обстрела, который велся из "Града", один человек погиб, еще три человека получили ранения.
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