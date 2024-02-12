В Донецкой области двое мужчин пытались разобрать артснаряд: один из них погиб

"В службу спасения сообщили, что возле села Молочарка Константиновской общины Краматорского района в результате детонации взрывоопасного предмета от полученных ранений скончался на месте мужчина 1993 года рождения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчины пытались разобрать артиллерийский снаряд. В результате взрыва один мужчина погиб, другой в состоянии средней тяжести был госпитализирован в больницу в Константиновке.

Не первый случай

Напомним, недавно в Николаевской области мужчина принес домой боеприпас и пытался его разобрать с помощью топора. В результате взрыва снаряда он погиб на месте.

В октябре прошлого года в Сумской области подросток нашел взрывоопасный предмет во дворе собственного дома. Он погиб в результате детонации - получил травмы рук и тела, несовместимые с жизнью.

Также летом в Харьковской области разразился боеприпас, из-за чего ранение получил 13-летний подросток. Ему оторвало пальцы левой руки.