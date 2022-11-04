В Донецкой области за сутки оккупанты убили восьмерых гражданских, еще 14 ранены

Российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие вражеских атак погибли 8 человек, еще 14 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 3 ноября россияне убили 8 гражданских в Донецкой области: 5 в Бахмуте, 1 в Покровске, 1 в Нелиповке и 1 в Красногоровке. Еще 14 человек в области за сутки получили ранения", - рассказал он.

Кроме того, в Крымках Лиманского района правоохранители обнаружили тело 1 гражданского, убитого россиянами во время оккупации.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1160 человек, еще 2532 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.