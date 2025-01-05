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В Донецкой области из-за удара дрона погиб российский пропагандист

Воскресенье 05 января 2025 06:26
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В Донецкой области из-за удара дрона погиб российский пропагандист Фото: Александр Мартемьянов, российский пропагандист (t.me/izvestia)
Автор: Владимир Костырин

На оккупированной части Донецкой области погиб сотрудник российского издания "Известия" пропагандист Александр Мартемьянов. Это произошло в результате попадания дрона в машину, в которой находилась группа представителей росСМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Случай произошел на трассе Донецк - Горловка на временно подконтрольной российским захватчикам территории Донецкой области.

Отмечается, что вместе с Мартемьяновым в машине в момент попадания беспилотника были еще четверо сотрудников пропагандистских медиа.

В российском информагентстве "РИА Новости" рассказали, что в результате инцидента пострадали двое их корреспондентов (это Максим Романенко и Михаил Кевхиев), а также двое представителей "СМИ" донецкого издания (речь идет о сотрудниках "Блокнот Донецк" Светлане Лариной и Изабелле Либерман).

Российская пресса также рассказывает, что Мартемьянов в тот момент возвращался из Горловки.

Само российское издание "Известия" в субботу в своем Telegra-канале написало, что Мартемьянов погиб якобы в результате дронового удара со стороны ВСУ по гражданской машине, в которой находился их внештатный корреспондент.

В Донецкой области из-за удара дрона погиб российский пропагандист

Так, как российские пропагандистские ресурсы, так и представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова возлагают на Украину ответственность о данном дроновым ударе. При этом никаких подтверждений российская сторона не приводит.

Стоит отметить, что пропагандист Мартемьянов ранее уже был ранен в ноги в октябре 2023 года в районе Донецка в результате обстрела.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что в сентябре 2024 года в Белгороде был ликвидирован российский пропагандист Александр Коробов, известный как "Краб". Он работал на телеканале Россия 1 и создавал пропагандистские материалы для Минобороны РФ.

В июле 2023 года также появилась информация о гибели на фронте российского пропагандиста из "РИА Новости" Ростислава Журавлева.

Напомним также, в апреле 2024-го в Петербурге от взрыва в кафе погиб боевик-"ДНРовец" и "военкор"-пропагандист Владлен Татарский.

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Донецкая область Пропагандист Дрони
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