В Донецкой области из-за удара дрона погиб российский пропагандист

На оккупированной части Донецкой области погиб сотрудник российского издания "Известия" пропагандист Александр Мартемьянов. Это произошло в результате попадания дрона в машину, в которой находилась группа представителей росСМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Случай произошел на трассе Донецк - Горловка на временно подконтрольной российским захватчикам территории Донецкой области.

Отмечается, что вместе с Мартемьяновым в машине в момент попадания беспилотника были еще четверо сотрудников пропагандистских медиа.

В российском информагентстве "РИА Новости" рассказали, что в результате инцидента пострадали двое их корреспондентов (это Максим Романенко и Михаил Кевхиев), а также двое представителей "СМИ" донецкого издания (речь идет о сотрудниках "Блокнот Донецк" Светлане Лариной и Изабелле Либерман).

Российская пресса также рассказывает, что Мартемьянов в тот момент возвращался из Горловки.

Само российское издание "Известия" в субботу в своем Telegra-канале написало, что Мартемьянов погиб якобы в результате дронового удара со стороны ВСУ по гражданской машине, в которой находился их внештатный корреспондент.

Так, как российские пропагандистские ресурсы, так и представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова возлагают на Украину ответственность о данном дроновым ударе. При этом никаких подтверждений российская сторона не приводит.

Стоит отметить, что пропагандист Мартемьянов ранее уже был ранен в ноги в октябре 2023 года в районе Донецка в результате обстрела.