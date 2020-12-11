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Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Олексій Данілов, секретар РНБО України;
Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
Станіслав Асєєв, журналіст, письменник, в’язень бойовиків так званої ДНР;
Марина Лазебна, міністр соціальної політики України;
Тимофій Милованов, позаштатний радник голови Офісу Президента, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019 - березень 2020), президент Київської школи економіки;
Михайло Радуцький, народний депутат, “Слуга народу”, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації;
Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - За життя”;
Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО “Батьківщина”;
Ірина Геращенко, співголова фракції “Європейська Солідарність”;
Микола Скорик, народний депутат, “Опозиційна платформа - За життя ”;
Ольга Стефанішина, народний депутат, “Голос”, член Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації;
Андрій Білецький, лідер партії “Національний корпус”;
Ігор Кузін, виконувач обов'язків генерального директора “Центру громадського здоров'я МОЗ України”;
Дмитро Єкимов, засновник мережі фітнес-клубів SportLife.
Вони говорять, а вирішує народ.