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Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Олексій Данілов, секретар РНБО України;

Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);

Станіслав Асєєв, журналіст, письменник, в’язень бойовиків так званої ДНР;

Марина Лазебна, міністр соціальної політики України;

Тимофій Милованов, позаштатний радник голови Офісу Президента, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019 - березень 2020), президент Київської школи економіки;

Михайло Радуцький, народний депутат, “Слуга народу”, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації;

Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - За життя”;

Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО “Батьківщина”;

Ірина Геращенко, співголова фракції “Європейська Солідарність”;

Микола Скорик, народний депутат, “Опозиційна платформа - За життя ”;

Ольга Стефанішина, народний депутат, “Голос”, член Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації;

Андрій Білецький, лідер партії “Національний корпус”;

Ігор Кузін, виконувач обов'язків генерального директора “Центру громадського здоров'я МОЗ України”;

Дмитро Єкимов, засновник мережі фітнес-клубів SportLife.

Вони говорять, а вирішує народ.