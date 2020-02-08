У Донецьку бойовик розстріляв чотирьох людей і застрелився

Ілюстративне фото (youtube.com vice news)

Конфлікт виник під час святкування "Дня слідчих органів МВС ДНР"

В окупованому Донецьку співробітник так званого "Міністерства державної безпеки ДНР" убив чотирьох осіб, після чого застрелився. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Повідомляється, що інцидент стався в селищі Чулковка на околиці Донецька. Троє з чотирьох убитих були співробітниками "Міністерства внутрішніх справ ДНР"

"Вони відзначали "День слідчих органів МВС ДНР" в кафе. Представник "МГБ" теж був вихідцем з "органів внутрішніх справ". В ході святкування між ним і знайомими з "МВС" виник конфлікт. "МГБшник" розстріляв їх і водія таксі з автомата Калашникова, а після цього вчинив самогубство", - йдеться в повідомленні.

На даний момент підконтрольні "ДНР" ЗМІ про інцидент не повідомляють.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що на Донбасі через відсутність схем мінних полів та взаємодії між підрозділами з початку лютого на власних мінах підірвалися 6 бойовиків. Також повідомлялося, що бойовики здійснюють додаткове мінування уздовж лінії зіткнення.

Також РБК-Україна писало, що військові контррозвідники Служби безпеки України спільно зі зведеної групою розмінування Нацгвардії запобігли ймовірний теракт в Донецькій області. Теракт міг призвести до численних жертв серед цивільного населення і військових.