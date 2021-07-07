Донецька в'язниця "Ізоляція": у справі про тортури вже 15 підозрюваних

"Донецька обласна прокуратура викрила і заочно повідомила про підозру двом представникам незаконних збройних формувань РФ - керівнику і організатору підпільної в'язниці "ізоляція", - наголошується в повідомленні.

Вони звинувачуються в участі в НЗФ РФ, торгівлі людьми, створенні злочинної організації, порушенні законів і звичаїв війни, а саме - в жорстокому поводженні з цивільним населенням.

За даними слідства, з 2014 року житель селища Зуївка Донецької області, раніше служив у французькому Іноземному легіоні і брав участь у бойових діях в Сирії, обіймав посаду "керівника центру спецоперацій" так званого "міністерства державної безпеки ДНР". Разом зі своїм заступником - колишнім підприємцем за вказівкою кураторів з РФ вони організували в Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів підпільну в'язницю, де відбувалися тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Підозрювані беруть активну участь у незаконному позбавленні волі полонених військовослужбовців ЗСУ та цивільних осіб, які дотримуються активно проукраїнської позиції.

"Разом з підлеглими, учасниками НЗФ РФ, вони застосовують до затриманих тортури, жорстоко знущаються над ними, катують електричним струмом, позбавляють їжі і води і утримують в нелюдських умовах", - підкреслили в офісі генпрокурора.

Там також зазначили, що наразі викрито головних керівників підпільної в'язниці "ізоляція" та основних виконавців злочинів, які там скоювалися.

Загалом на даний час заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни на території підпільної в'язниці 15 особам. Встановлено близько 170 постраждалих.