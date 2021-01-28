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Донецька в'язниця "Ізоляція": у справі про тортури вже п'ять підозрюваних

Київ, Четвер 28 січня 2021 13:31
Донецька в'язниця "Ізоляція": у справі про тортури вже п'ять підозрюваних
Фото: в'язниця "Ізоляція" (t.me/traktorist_dn)
Автор: РБК-Україна

Українські правоохоронні органи у справі про тортури у донецькій в'язниці "Ізоляція" оголосили підозри п'яти фігурантам. У цій в'язниці бойовики утримують українських полонених.

Про це в ефірі "Радіо Донбас. Реалії" розповів начальник управління Департаменту щодо злочинів в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Андрій Лещенко.

За його словами, це не означає, що українська сторона знає про злочини тільки тих п'яти осіб.

"Загалом їх близько 50. Найближчим часом, сподіваємося, що будуть певні процесуальні рішення у цій кримінальній справі", - зазначив Лещенко.

Він додав, що Україна зацікавлена в покаранні таких злочинців на національному і на міжнародному рівні. Проте в міжнародних судових інстанціях інший підхід доведення злочинів.

"Існує таке поняття "форма командної відповідальності", яка відсутня в нашому національному законодавстві. Що це означає? Якщо є людина, яка знає або потім дізналася, що стосовно полоненого або цивільного відбувалися якісь військові дії, але вона не припинила це чи не притягнула до відповідальності людей, які чинили ці злочини, то ця людина вважається співвиконавцем цього злочину", - підкреслив Лещенко.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися фото в'язниці "Ізоляція".

Також повідомлялося, що прокуратура Донецької області заочно повідомила про підозру начальнику так званої підпільної в'язниці "Ізоляція".

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